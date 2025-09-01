30日、大仙市で全国花火競技大会、大曲の花火が開かれました。



夏の夜空に打ち上げられた約1万8,000発の花火が、県の内外から訪れた多くの観客を魅了しました。



朝まで雨が降っていたものの、昼からは日差しが照りつけた30日。



日が暮れ始めると、花火大会の会場、大仙市の雄物川の河川敷に続々と人が集まり始めました。



用意された観覧席10万席は完売です。



愛知からの家族

父「20年位前から」

母「ずっと来たくて、やっと来られた」

父「受験とかいろいろ終わってやっと来られるようになりました」

母「めっちゃ楽しみに来ました」





山形からの夫婦と宮城からの娘たち母「そこらへんの花火とはちょっと違うよね、きれいだもんね」娘「音とかもやっぱ違うしね大きいから」男性「圧倒的な迫力が（笑顔でうなずく）」宮城からの家族父「魅力はやっぱり大会提供がいちばんかなと思いますね。やっぱりこう目いっぱい、画面いっぱいというか、視野いっぱいに広がるので、それが見るのがすごく楽しみです」息子「楽しみです」いよいよ、夜花火が始まります。花火師が技術の粋を尽くした、同心円状の菊型花火、芯入割物に。色や形に個性があふれる自由玉。それに、音楽に乗せて次々と花火が打ち上がる創造花火、ぞれぞれの部門で全国から集まった28の花火業者が、日本一の座を競い合いました。訪れた多くの観客が心待ちにしていたのが、大会提供花火です。今年の大会提供花火のテーマは「平和」。フィンランドの独立運動を象徴する曲「フィンランディア」に合わせ、約2,200発の花火が夏の夜空を彩りました。視界いっぱいに広がった約1万8,000発の花火が、県の内外から訪れた多くの観客を魅了しました。