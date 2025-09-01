踏切内で事故があり、一部の列車に遅れや運休が発生しました。



9月1日午後、新潟市西蒲区の踏切で列車と軽自動車が衝突しました。この事故により、越後線の一部区間で運転見合わせとなっていましたが、午後5時19分に運転を再開しました。



■柿木哲哉記者

「現場はJR巻駅から約700m離れた踏切です。電車と軽自動車が衝突し、軽自動車の運転席部分のドアが大破していることが分かります。」



事故があったのは、新潟市西蒲区の変電所踏切です。午後2時すぎ、越後線の列車と30代の女性が運転する軽自動車が衝突しました。列車には乗員・乗客24人が乗っていましたが、ケガはありません。また、軽自動車を運転していた女性も衝突前に逃げてケガはありません。



■近くの住民

「警笛がすごい音で鳴った。そうしたらドーンとすごい音が鳴った。」



この事故の影響で越後線の一部区間で運転を見合わせていましたが、午後5時19分に運転を再開しました。