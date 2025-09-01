9月に入りましたが、1日の県内は体温並みの暑さとなりました。魚沼市や上越市など、所々で35℃を超える猛暑日となりました。



■柏百花記者

「午後2時半の三条市。道路の温度計は35℃を示しています。立っているだけでも汗がにじむような暑さです。」



三条市は昼前に36℃を記録、体温並みの暑さとなりました。



■三条市民

「きょうやばいですね。とても大変で、ムシムシしている。普通に倒れそうになった。」

■三条市民

「困りますね、9月も暑いという話だしどうしましょ。」



9月1日の県内は、真夏並みの暖かい空気に覆われて県内10地点で35℃を超えました。各地の気温は、魚沼市小出で36.4℃、上越市大潟で36.2℃、新潟市中央区で34.8℃などとなっています。



9月2日も、最高気温が37℃と猛暑日予想のところがあります。エアコンの使用やこまめに水分や塩分の補給を心がけること、熱中症になりやすい高齢者や乳幼児などへの声がけや見守りなどが必要です。