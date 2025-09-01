9月4日23時59分まで開催中Amazon「スマイルSALE」にて、クリエイティブメディアの球形スピーカー「Pebble」などがセール価格で販売されている。9月1日17時に編集部が確認したところ、Pebbleは通常2,180円のところ13％ OFFの1,896円、サブウーファー付きのサウンドバー「Creative Stage 360」は通常31,801円のところ10％ OFFの28,620円だった。

ライティング機構を備えた球形スピーカー「Pebble SE」は10％ OFFの2,682円、Bluetoothに対応した「Pebble V3」は通常5,480円のところ15％ OFFの4,658円。

そのほかサウンドバー「Creative Stage SE」は10％ OFFの7,537円、アクティブノイズキャンセリング(ANC)対応の完全ワイヤレスイヤフォン「Creative Zen Air 2 ANC」も10％ OFFの3,159円などとなっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください