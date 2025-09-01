女性5人組「ILLIT」が1日、日本ファーストシングル「時よ止まれ」で日本デビューを果たした。この日、都内で発売ショーケースイベントを行った。

公演では、表題曲「時よ止まれ」と、カップリング曲「Topping」を披露。日本での活動が本格化するにあたり、MINJUは「去年から日本でもたくさん活動させていただいて、これから日本にいるGLLITの皆さんとも会えるのが楽しみ」、IROHAは「出身地である日本で作品を出せてうれしい」と喜びを語った。メンバーにはサプライズでケーキがプレゼントされたほか、新シングルジャケットでコラボした人気キャラクター・Care Bearsも登場し、盛大に祝福された。

韓国人のYUNAH、MINJU、WONHEEと、日本人のMOKA、IROHAによるILLIT。5人中2人が日本人ということもあり、日本を見据えて活動を進めてきた。

昨年、デビュー曲「Magnetic」が大ヒットし、「第66回 輝く！日本レコード大賞」で新人賞を受賞。大みそかにはNHK紅白歌合戦に出場を果たした。2月に邦画「顔だけじゃ好きになりません」の主題歌として日本語の楽曲「Almond Chocolate」を配信すると、7月7日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で累積再生数5000万回を突破。3月には、人気番組「それSnow Manにやらせて下さい」に出演し、ダンス企画で優勝。IROHAは番組史上最年少MVPに輝くなど、しっかりと爪痕を残した。日本デビューに先駆けて、7月からは日本での単独コンサートを開催しており、着実にファンの輪を広げている。

そんな中での待望の日本デビュー。韓国人メンバーたちは流ちょうな日本語でコメントし、集まったGLLIT（ファンの総称）からの「おめでとう！」との声に笑顔も。たくさんの応援を受け、IROHAは「ILLIT単独で、もっと大きな東京ドームで公演がしたいです」と宣言した。

「時よ止まれ」の音源はきょう1日より配信。CDは3日から発売される。