¡ÚÁ´ÆüËÜ¡Û°ÂóîÍ¦ÇÏ¤¬£²£³Æü¤ÎÎ©ÀîÂç²ñ¤Ç£²¤«·î¤Ö¤êÉüµ¢¡Ö¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±Æü¡¢·ç¾ìÃæ¤Î°ÂóîÍ¦ÇÏ¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦¥¢¥ê¡¼¥ÊÎ©ÀîÎ©ÈôÂç²ñ¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°Âóî¤Ï£¶·î£±£¸Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Î»î¹ç¸å¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥¨¥ë¥Ô¡¼¥À¡×¤Î²ò»¶¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö²¶¼«¿È¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤Îà³°á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤½¤Î¸å¡¢£··î£±Æü¤«¤é·ç¾ì¤·ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ°Âóî¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¡Ö£Ø¡×¤Ç¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡¡¤Þ¤¿£¹¡¦£²£³Î©ÀîÂç²ñ¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÆ®¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£