＜サッカー＞今季の欧州CLに日本人9人出場予定＝中国ネット「中国は過去何人？」「日本は世界の強豪」

中国スポーツメディアの直播吧はこのほど、サッカーの2025-26シーズン欧州チャンピオンズリーグ（CL）に日本人9人が出場予定だと伝えた。欧州CLは欧州クラブチームのナンバーワンを決める大会。

直播吧は、25-26シーズンの出場チームが確定し、8月28日に組み合わせ抽選会が行われたことに触れた上で、X（旧ツイッター）で日本代表やJリーグを中心に情報発信している「日本サッカーファン」によると、日本人選手では遠藤航（リバプール）、高井幸大（トッテナム）、伊藤洋輝（バイエルン）、堂安律（フランクフルト）、南野拓実（モナコ）、板倉滉（アヤックス）、守田英正（スポルティング）、橋岡大樹（スラビア・プラハ）、鈴木淳之介（コペンハーゲン）の9人が出場予定だと伝えた。

これについて、中国のサッカーファンからは「中国は過去全部合わせて何人出場した？」「（2007年に中国人選手として初めて同大会に出場した）孫祥1人で10年近く自慢したものだ」「久保は？三笘は？冨安は？」「日本は人材が噴出。今後はもっと増えると思う」「日本サッカーはすでに絶対的な世界の強豪だ」「中国人は日本人や韓国人と比べていったいどこが劣っているんだ？」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）