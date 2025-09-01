演出家・石井ふく子氏が１日、大阪・新歌舞伎座で行われた舞台「石井ふく子白寿記念公演『かたき同志』」（８月３０日〜９月２１日）の上演後、誕生日セレモニーに出席した。

同公演は、２０２１年４月に９５歳で亡くなった脚本家・橋田壽賀子さんが手がけた下町人情物語。この日、誕生日を迎えた石井氏の白寿（９９歳）のお祝い公演だ。

藤山直美演じる「ひさご亭の女将・かめ」と高島礼子演じる「越後屋の女主人・お鶴」の２人が、互いのかわいい息子と娘の問題が合い重なり、真っ向からケンカになるという話だ。

舞台の最後に藤山と高島に支えられステージに登場した石井氏は「本日はみなさまと会えて、お２人に支えられて。ちょっと転んだんで足を折っちゃって、支えられて舞台に立ちました。今日はみなさん大勢いらしていただいて、すごいうれしいです」と感想を述べると、客席から大きな拍手が送られた。

続けて「その他の出演者、スタッフのみなさん、周りからあたたかく私を支えていただきまして、今日の『かたき同志』の演出することができました。本当にありがとうございました」と演出家としての壮健ぶりをアピールし、感謝を示した。

さらに熊谷真実と金子昇が目の前に運んできた大きなケーキを見て「うわあ、すごい。このケーキすごいです。あとでみなさんで食べましょう」と終始、笑顔で語っていた。