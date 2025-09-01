¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡¡Î×»þÁíºÛÁª¤ò¸øÁ³¤ÈÍ×µá¤·¤¿À¯Ì³»°Ìò¤Ë¶ì¸À¡ÖÌµÀÕÇ¤¤¹¤®¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¤Ï£±Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£¼«Ì±ÅÞ¡ÊÀÐÇËÌÐÁíÍýÁíºÛ¡Ë¤ÎÎ×»þÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·ÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÀè½µ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢£²Æü¤Ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Áí³ç°Ñ°÷²ñ¤ÇÇÔ°ø¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁí³çÁÇ°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«¤¤¤Æ½êÂ°µÄ°÷¤¿¤Á¤È°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢Î×»þÁíºÛÁª¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤Æ¤¢¤¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÀïÈÈ¤¬ÇÔÀï¤ÎÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ø¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤éµÕ¤ËÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£°ðÅÄÊþÈþ»á¤µ¤ó¤¬¡ØÉ½»æ¤òÂØ¤¨¤Æ¤â¥À¥á¡£É½»æ¤òÂØ¤¨¤Æ¤â¸µ¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤«¤Ê¤È¡£°ðÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡Ù¤À¤È¡Ê¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥À¥á¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦É½»æ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢É½»æ¤òÂØ¤¨¤ë¤Ê¤éÀÐÇË¤µ¤ó¤È¤¤¤¦É½»æ¤òÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤¤¤¦É½»æ¤òÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÄÏÀ¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Î¿¼¹ï¤Êº®ÌÂ¡¢¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È³åÇË¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤ÎÉûÂç¿Ã¤äÀ¯Ì³´±¤Ê¤É¤¬Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼Â»Ü¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖËÜ²ñµÄ¤ÇàÀÐÇËÌÐá¤È½ñ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤«¤éÀ¯Ì³»°Ìò¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¡¢»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Æ¡Ø¼¤á¤í¡¢¼¤á¤í¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤Ê¡¢ÌµÀÕÇ¤¤¹¤®¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÌ±Åª¤ÊÍý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
