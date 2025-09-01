明治安田サッカーJ1・アルビレックス新潟は、8月31日にアウェーで浦和レッズと対戦。13本のシュートを放つもゴールネットを揺らせず、泥沼の9試合連続勝利なしとなりました。



ここまで8試合白星がないアルビ。相手の浦和は、リーグ戦で過去一度もアウェーで勝利がありません。

天敵を倒して流れを掴みたいアルビは立ち上がりから仕掛けます。前半6分、7月に広島から加入したドリブラーの小原が浦和ゴールに迫ります。しかし前半30分、相手にボールを奪われ数的不利な状況を作られると、最後は冷静にゴールに流し込まれ追いかける展開で前半を折りかえします。



追いつきたいアルビは、ブーダを起点に浦和に襲いかかります。後半開始早々、ブーダがシュートもビッグチャンスも決めきれず。それならと奥村のクロスからブーダ！後半40分にはミドルレンジからシュート！と浦和ゴールに迫るも最後までネットを揺らすことができませんでした。



アルビは、13本のシュートを放つも最後まで浦和の壁を破ることはできず、これでリーグ戦9戦連続勝利なし。長いトンネルを抜け出すことはできませんでした。



次節は、2週間空いて9月13日(土)にホームで清水エスパルスと対戦します。