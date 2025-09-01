Snow Man ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ö¥Ó¥«¥Ó¥«¤Ç¤¹¤è¡× ¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¿È¤Ë¾þ¤êÂçºå¹ßÎ×
¡¡ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬£±Æü¡¢£Ó£÷£á£ò£ï£ö£ó£ë£é¡Ê¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¡ËÂçºå¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÇ°È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¡¢£³¥Õ¥í¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬°Û¤Ê¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÆâÁõ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢È¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÁÏ¶È£±£³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥ï¥í¥Õ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼·Ï¤Î¹ë²Ú¤Ê¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È»ØÎØ¡¢¼ª¤Ë¤ÏÂç¤Ö¤ê¤Î°ìÎ³¥Ô¥¢¥¹¤È¤¤¤¦¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡Ö¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½©¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¥«¥Ã¥È¤¬°ã¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸÷¤ê¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¿¼Í¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤µ±¤¯¡¢µ¤Ê¬¤¬¥¢¥¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ó¥«¥Ó¥«¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤¬¿·³Ø´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢³¹¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄ«¤ÎÂçºå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÊý¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÌÜ¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÂçºå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤¬Á´Á³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤ò¸«¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½©¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÜÅö¤ËËÍ¤é¤¬¸µµ¤¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡¢ÇØ¶Ú¤¬¿¤Ó¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£