グループCのギリシャ、グループDのポーランドがユーロバスケットのグループフェーズ突破

8月27日に幕を開けた「FIBAユーロバスケット2025」は、現在グループフェーズの中盤戦が行われている。4つのグループにそれぞれ6カ国が入り、各グループの上位4チームが決勝トーナメントへと駒を進めることができる。

9月1日の時点で、グループフェーズ突破を決めているのは計6チーム。グループAではトルコ代表とセルビア代表、グループBはドイツ代表とフィンランド代表（いずれも3勝0敗）が一発勝負への切符を獲得。

さらに、グループCのギリシャ代表、グループDのポーランド代表が3試合を終えてそれぞれ3戦全勝とし、2試合を残してノックアウトラウンド進出を決めた。

9月6日からラトビアのリガでスタートする決勝トーナメントは、グループフェーズを突破した16チームが一発勝負に臨み、ユーロバスケットの覇権争いを繰り広げることとなる。

グループフェーズを突破して決勝トーナメントへ駒を進めるためには、グループの4位以内に入ることが条件。勝利すると2ポイント、敗戦すると1ポイントが加算され、複数チームがポイントで並んだ場合は、まず直接対決の戦績、続いて得失点差、その次に総得点の順で上位チームが決まる。

