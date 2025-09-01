プロ野球・オイシックスからNPB球団入り第一号の男がプロ初勝利です。ヤクルトの下川隼佑投手が8月31日の広島戦で、粘りのピッチングを見せました。



2024年にオイシックスから育成ドラフト3位でヤクルトに入団した下川隼佑投手。8月31日、プロ2度目の先発マウンドに上がりました。



1回を無失点で抑えた2回オモテ、2アウト3塁のピンチを招くと7番・末包にタイムリーを浴び先制を許します。逆転した後の3回オモテ、2アウト満塁のピンチを招き再び末包との勝負を今度は抑えた下川。



すると4回ウラ、下川の打席でうれしいプロ初ヒット！その後、打線がつながり2アウト1塁3塁で4番・村上のタイムリーでリードを広げます。5回オモテも、マウンドに上がった下川。最後は、菊池をセンターフライに抑えて5回3失点。

勝利投手の権利を持ってマウンドを降ります。



そして、9回オモテ2アウト。坂倉を三振に打ち取り勝利したヤクルト。下川は念願のプロ初勝利を手にしました。

オイシックス時代から苦手と話していたインタビューでは－



■ヤクルト 下川隼佑投手

「今年から入りました、下川隼佑です。よろしくお願いします。(Q.(プロ初ヒットで)打って走ってどんな気持ち？)楽しかったです。(Q.神宮球場に来ている両親にこれまでの感謝)いつもありがとう、これからも頑張ります。」