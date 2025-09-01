県内のほとんどの小中学校で1日、2学期の始業式が行われました。熱中症対策で、暑い体育館を避けて、リモートで始業式を行う学校が増えているようです。一方、体育館が災害時の避難所になっている学校も多く、空調を整備しようとする動きが出始めています。



全校児童375人の鹿児島市の中郡小学校です。



(中郡小学校・濱粼忠雄校長)

「自分の心は、自分で手入れをしないといけません。(心に)雑草が生えないように自分の心の手入れをして、2学期頑張っていきましょう」





中郡小学校では、熱中症対策で暑い体育館で始業式を行わず、24年からリモートで行っています。(中郡小学校・ 濱粼忠雄校長)「子どもたちの元気な挨拶が返ってきましたので、校舎から校長室に元気な声が届いていたので嬉しく思いました」この夏休み、子どもたちは、たくさんの思い出を作ったようです。(3年生)「新潟に行きました。長岡の花火大会はとってもきれいで、涙が出そうでした」「宿題が大変だったけど、旅行に行ったり、水族館に行ったりして楽しかったです」長い夏休みを終えて日焼けした子供たちは、笑顔で2学期をスタートしました。(記者)「午前10時を過ぎました。中郡小学校の体育館は、手元の温度計で33度です。立っているだけでもジワリと汗がにじんできます」9月1日は「防災の日」。8月の記録的大雨や台風12号で鹿児島市内に避難情報が発表された際、中郡小学校の体育館は避難所になりました。しかし、体育館の中は暑く避難した住民からはこんな声が。(中郡小学校・ 中川満教頭)「暑いので困ると。ずっと（避難所に）いたいんだけど、長時間いるのも大変だという声があったと聞いた」鹿児島市教育委員会によりますと、市内の小・中学校117校で体育館に空調が整備されている学校はありません。このうち93校が避難所に指定されていますが、避難住民が快適に過ごせるよう、鹿児島市は中郡小学校など10校の体育館に空調を整備する計画です。(鹿児島市教委施設課・ 久保浩一課長)「現状、夏がかなり暑い状況もあり、暑い最中に避難をするときに空調がないといけない状況がある。空調が整備された場合、快適な環境で避難が出来ると考えている」2日に開会する鹿児島市議会で、国の特例交付金を活用した空調整備の補正予算案が提案され、26年度以降、順次整備される予定です。