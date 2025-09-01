【30代が選ぶ】青春をささげた『ゼルダの伝説シリーズ』ランキング！ 2位「ムジュラの仮面」を抑えた1位は？
時代を超えて語り継がれる『ゼルダの伝説』シリーズ。その中でも、青春をささげるほど夢中になった一本が、誰しも心の中にあるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年8月19〜21日の期間、全国30代の男女255人を対象に、「ゲームシリーズ」に関するアンケートを実施しました。その中から、「30代が青春をささげた『ゼルダの伝説シリーズ』のソフト」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「面白すぎて子供ながらに夜中までやった記憶がある。初期のゼルダは本当によくできていて、楽しかったイメージがある」（30代男性／埼玉県）、「たった3日間の出来事でコレだけのストーリーは凄いと思いました」（30代女性／群馬県）、「時オカと悩みましたが雰囲気と好きなキャラクターが多いムジュラの仮面を推します。小ネタが多いところも好きです」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「現在と未来を行き来できることが面白すぎる神ゲーでした」（30代女性／埼玉県）、「初めて触れたゼルダシリーズ。いい音楽とストーリーに、ブラウン管にかぶりついて遊びました」（30代女性／埼玉県）、「時のオカリナは、ミニゲームや妖精集めなど収集要素があり、また難しく、何度も挑戦していたと思います。神殿の中で、上からピアノのモンスターが降ってくる場所が怖くて、ビクビクしながら遊んでいました」（30代女性／埼玉県）、「時のオカリナは今でもやりたくなるくらいシリーズの中で1番好きでした」（30代女性／三重県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：『ゼルダの伝説 ムジュラの仮面』（NINTENDO64）／28票2位は「ムジュラの仮面」。不気味さと切なさを兼ね備えた独特の雰囲気が、多感な時期のプレーヤーに強烈な印象を与えました。時間制限のある中で進める緊張感や、住人たちが抱える悩みや孤独に寄り添うドラマ性は他作品にない体験であり、青春時代に深く心を動かされたという声も多いです。恐怖と感動が交錯する冒険は、思い出として今なお語り継がれています。
1位：『ゼルダの伝説 時のオカリナ』（NINTENDO64）／77票1位は「時のオカリナ」。壮大な物語と美しい音楽、3D空間で描かれる世界は、当時の若きプレーヤーを強く惹きつけました。リンクの成長と共に冒険を進める体験は、プレーヤー自身の青春と重なる部分があり、多くの人の心に忘れがたい軌跡を刻んでいます。仲間や試練を乗り越えた思い出が、30代にとって“青春を捧げたゼルダ”として輝き続けているのです。
