2025年8月31日、YouTuberのヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。娘と一緒に動画に出演した。

ヒカキンは2024年1月1日に公開した結婚報告動画の時点で、妻が妊娠していることも明かしており、8月1日に第一子の誕生を報告している。

今回は、ミニキンこと長女が動画に出演。一緒にヒカキンの所属事務所でもあるUUUMに訪れたようだ。父であるヒカキンと手をつなごうとする様子に、ヒカキンも「あー可愛いですね」と子煩悩ぶりを発揮。ひと通り娘と歩いて社内を探検したあとは、お昼ご飯にすることに。愛妻弁当を開けると、アンパンマンのキャラ弁が広がっていた。ヒカキンは子どもを膝の上に乗せて、食べさせていく。

食後は併設されているキッズルームで遊ぶようだ。充実した空間にヒカキンは「すごいじゃないか」と、驚いたようだ。その後はスタジオなどを巡り、遊びきったヒカキンは「限界や」と、やや疲労困憊な様子を見せた。そして帰宅したあとは、ぐっすり寝ている子どもの様子を写した。

今回の動画に視聴者からは「尊すぎて可愛い」「癒される」「ほのぼのしました」といった声が集まった。

（文＝向原康太）