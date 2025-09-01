パチンコ・パチスロの大連チャン以上に興奮不可避のセクシーポーズだ。8月29日に放送された「パーラーカチ盛りABEMA店」に、パチスロ攻略マガジンで活動するライター・フェアリンが登場。そのスレンダーな体型を活かして披露した“お尻突き出しポーズ”に、共演者たちが大いに盛り上がる一幕があった。

【映像】フェアリン、セクシーなお尻突き出しポーズ

20歳でこの業界に足を踏み入れたフェアリンは、「かわいすぎるパチンコライター」として一世を風靡。すでにキャリアは10年以上にのぼり、同業ライターとの結婚・離婚といった私生活でも話題を振りまいてきた。

そんなフェアリンが、元SKE48の演者・ゆっぺりと共演した際、ゆっぺりが「最近SNSでおっぱいを出す演者さんが増えている」と指摘。パチンコやパチスロの知識ではなく、セクシーな魅力でファンを集めようとする演者が目立つ、と苦言を呈した。

この意見にフェアリンも共感を示していたものの、番組から用意されたのは、パチンコ店の入り口付近でフェアリンがお尻を強調するようなセクシーポーズを取っている写真。「誰が用意したんですか！？」と驚きの声を上げるが、胸ではなくてもお尻でセクシーさをアピールしていることに変わりはないとツッコまれ、タジタジの様子だった。

続いて、彼女はスレンダーながら柔軟な身体を活かし、「腰にペットボトルを乗せる」という特技を実演。すると、共演していたRepezen Foxxの元メンバーDJふぉいが、その姿を後ろから興味津々に覗き込みびっくり、思わず笑ってしまう場面も見られた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

