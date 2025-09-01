これからの気象情報です。

9月2日(火)は天気が下り坂で、次第に大雨となるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、下越の広い範囲と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。



◆9月2日(火)の天気

・上越地方

昼ごろまでは晴れて厳しい暑さになるでしょう。ただ、午後は次第に雨となり、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。



・中越地方

天気が下り坂で、早いところでは夕方からまとまった雨が降るでしょう。遅い時間になるほど雨脚が強まり、雷雨になるところもありそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは日差しが届き、広く体温越えの猛暑になるでしょう。

ただ、午後は次第に雨となり、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

早いところでは昼ごろから雨が降り始め、夜は各地に雨雲がかかりそうです。激しい雨が降り大雨となるところもあるでしょう。



・下越：村上市から聖篭町

午前中は晴れていても、午後は所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。警報級の大雨になる可能性もあり注意・警戒が必要です。



◆風と波

下越と佐渡で次第に風が強まるでしょう。波は午後ほど高く、上・中越でのち1.5m、下越と佐渡でのち2mの予想です。



◆熱中症情報

9月2日(火)も【熱中症警戒アラート】が発表されています。日中は危険な暑さになりますので、最大限の対策をしてください。



◆週間予報

9月3日(水)は、午前を中心に雨が降り大雨になるところがあるでしょう。

9月4日(木)は晴れ間が出ますが、9月5日(金)は広く雨となりそうです。



9月2日(火)午後は、激しい雨の降るところがありそうです。低い土地の浸水や土砂災害に注意・警戒をしてください。