2日も「熱中症警戒アラート」発表：午後は激しい雨の降るところも【これからの天気(1日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
9月2日(火)は天気が下り坂で、次第に大雨となるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の広い範囲と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。
◆9月2日(火)の天気
・上越地方
昼ごろまでは晴れて厳しい暑さになるでしょう。ただ、午後は次第に雨となり、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。
・中越地方
天気が下り坂で、早いところでは夕方からまとまった雨が降るでしょう。遅い時間になるほど雨脚が強まり、雷雨になるところもありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは日差しが届き、広く体温越えの猛暑になるでしょう。
ただ、午後は次第に雨となり、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
早いところでは昼ごろから雨が降り始め、夜は各地に雨雲がかかりそうです。激しい雨が降り大雨となるところもあるでしょう。
・下越：村上市から聖篭町
午前中は晴れていても、午後は所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。警報級の大雨になる可能性もあり注意・警戒が必要です。
◆風と波
下越と佐渡で次第に風が強まるでしょう。波は午後ほど高く、上・中越でのち1.5m、下越と佐渡でのち2mの予想です。
◆熱中症情報
9月2日(火)も【熱中症警戒アラート】が発表されています。日中は危険な暑さになりますので、最大限の対策をしてください。
◆週間予報
9月3日(水)は、午前を中心に雨が降り大雨になるところがあるでしょう。
9月4日(木)は晴れ間が出ますが、9月5日(金)は広く雨となりそうです。
9月2日(火)午後は、激しい雨の降るところがありそうです。低い土地の浸水や土砂災害に注意・警戒をしてください。
9月2日(火)は天気が下り坂で、次第に大雨となるところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、下越の広い範囲と佐渡にカミナリ注意報が発表されています。
◆9月2日(火)の天気
・上越地方
昼ごろまでは晴れて厳しい暑さになるでしょう。ただ、午後は次第に雨となり、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。
・中越地方
天気が下り坂で、早いところでは夕方からまとまった雨が降るでしょう。遅い時間になるほど雨脚が強まり、雷雨になるところもありそうです。
・長岡市と三条市周辺
昼ごろまでは日差しが届き、広く体温越えの猛暑になるでしょう。
ただ、午後は次第に雨となり、カミナリを伴って強く降ることもありそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
早いところでは昼ごろから雨が降り始め、夜は各地に雨雲がかかりそうです。激しい雨が降り大雨となるところもあるでしょう。
・下越：村上市から聖篭町
午前中は晴れていても、午後は所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。警報級の大雨になる可能性もあり注意・警戒が必要です。
◆風と波
下越と佐渡で次第に風が強まるでしょう。波は午後ほど高く、上・中越でのち1.5m、下越と佐渡でのち2mの予想です。
◆熱中症情報
9月2日(火)も【熱中症警戒アラート】が発表されています。日中は危険な暑さになりますので、最大限の対策をしてください。
◆週間予報
9月3日(水)は、午前を中心に雨が降り大雨になるところがあるでしょう。
9月4日(木)は晴れ間が出ますが、9月5日(金)は広く雨となりそうです。
9月2日(火)午後は、激しい雨の降るところがありそうです。低い土地の浸水や土砂災害に注意・警戒をしてください。