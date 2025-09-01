こちらは一見よくある田んぼに見えますが、じつは全国でも珍しい環境の中で育てています。上越市内で新たな試みに挑戦している農家を取材しました。



黄金色に実ったイネ、まもなく収穫を迎えるコシヒカリの田んぼです。



■農業法人螢の里 石田寿久社長

「ここの田んぼです。」



上越市頸城区でコメを生産している『螢の里』が取り組んでいるのが－



■農業法人螢の里 石田寿久社長

「去年から試験的に始めたが、(イネに)音楽を聞かせている。」



田んぼから聞こえる歌声は、ロックバンド「スターダスト☆レビュー」。音の発生源は2カ所の水中スピーカーです。市内で音響設備の設計・開発を手がける「ウエタックス」と共同で『音楽で育てるお米プロジェクト』に取り組んでいます。



■農業法人螢の里 石田寿久社長

「上越のみそ屋で音楽を聞かせて、みそづくりをしているのを聞いた。それをコメに変えたら、コメがどう変化するのか(知りたかったのが)きっかけ。」



2024年から準備をはじめ、2025年は苗の段階から音楽を聞かせてきました。

なぜこの楽曲かというと－



■農業法人螢の里 石田寿久社長

「うちの従業員がファンで･･･。」



音楽を聞かせていたコメは、10月上旬に収穫予定です。



■農業法人螢の里 石田寿久社長

「良い音楽を聞かせれば人間も和むから、イネにももしかしたら気持ちよく育ってくれるかもしれない。」



今後、大学に成分分析を依頼する予定で、ブランド米として売り出す計画もあるということです。