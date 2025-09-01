女子ハンドボールです。昨シーズン国内最高峰の「リーグＨ」で初代女王に輝いた「ブルーサクヤ鹿児島」が9月、開幕戦を迎えます。連覇へ意気込みを聞きました。



霧島市の女子ハンドボールチームブルーサクヤ鹿児島は、昨シーズン、国内最高峰の新たなリーグ「リーグH」で初代女王に輝きました。今シーズンもキャプテンの笠井千香子選手や、エース金城ありさ選手など優勝メンバーが揃います。





（ブルーサクヤ鹿児島・金城ありさ選手）「今まで見たことのない景色だったので、夢かと思うくらい素敵な光景を見られて幸せでした。同じ景色をまた皆さんと見たいと思っている」注目の新加入選手も。プレーオフの決勝で激突した北國ハニービーから移籍してきた竹内 琉奈選手です。（ブルーサクヤ鹿児島・竹内琉奈選手）「（ブルーサクヤは）誰が出てきても同じスピードのある選手ばかりだったのでとても圧倒された。選手同士がたくさんコミュニケーションを取ってとても仲いい感じがあって、温かいチームだと思う」狙うは連覇。去年よりも圧倒的な力を見せたいと意気込みます。（笠井千香子主将）「昨シーズン競っての勝利というのが多かったので、それをより圧倒的な力として勝てるようにというのを今シーズンは見せられたらと思う」開幕戦は9月15日、アウェーで熊本と対戦します。