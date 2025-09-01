　1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万2340円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2188.79円に対しては151.21円高。出来高は1757枚となっている。

　TOPIX先物期近は3071.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.31ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42340　　　　　 +90　　　　1757
日経225mini 　　　　　　 42345　　　　　 +95　　　 30054
TOPIX先物 　　　　　　　3071.5　　　　　　+5　　　　2421
JPX日経400先物　　　　　 27550　　　　　 +55　　　　 167
グロース指数先物　　　　　 777　　　　　　+1　　　　　31
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース