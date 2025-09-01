日経225先物：1日19時＝90円高、4万2340円
1日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円高の4万2340円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2188.79円に対しては151.21円高。出来高は1757枚となっている。
TOPIX先物期近は3071.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.31ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42340 +90 1757
日経225mini 42345 +95 30054
TOPIX先物 3071.5 +5 2421
JPX日経400先物 27550 +55 167
グロース指数先物 777 +1 31
東証REIT指数先物 売買不成立
