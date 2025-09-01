全国で山林火災が相次ぐ中、1日、石川県白山市で北陸3県の消防ヘリが参加する大規模な訓練が行われました。

記者リポート「防災の日に合わせて北陸3県の航空隊が一堂に会し合同訓練が行われています」

白山市鶴来水戸町の十八河原公園には北陸3県の消防防災航空隊と地元の消防が集まり、山林火災を想定した合同訓練が行われました。

北陸三県の消防ヘリが集まる訓練が県内で行われるのは3年ぶりです。

消防ヘリは上空から住民への呼びかけを行ったほか、地上の消防隊員と連携し空中でホバリングした状態で水をくみ上げ、広範囲に水を撒く手順を確認していました。

石川県内では7月末までに４件の林野火災

県の消防保安課によりますと県内では7月末までに4件の林野火災が発生しているということです。

また全国では2月に岩手県大船渡市でおよそ3370ヘクタールが焼ける大規模な火災も起きていて、各県では林野火災の防止に向けてたき火やたばこのポイ捨て禁止など注意を呼び掛けています。

石川県消防防災航空隊・山崎顕男隊長「大規模火災だと応援に来ていただくことになりますので今回連携という形をとった。たき火やたばこのポイ捨てが原因になりますので風の強い日などは特に注意して消火の準備などもしていただきたいと思います」

ヘリの機体や使用する器具は3県で異なり、消防は今後も連携を深めたいとしています。