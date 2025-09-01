石川県の9月補正予算案が1日、発表されました。柱となるのは、8月の大雨被害への対策。そして、最低賃金引き上げに対する禁じ手ともいえる緊急支援です。

石川県・馳 浩 知事：

「ある意味では禁じ手だと私も自覚していますが、今、支援しなければいけないという県からのメッセージであります」



一般会計で235億余りとなった石川県の9月補正予算。

この中で、知事が自ら「禁じ手」と表現したのは、県としては異例となる最低賃金の引き上げに伴う事業者への直接支援についてです。





過去最大となる今回の70円の賃上げをめぐっては、石川県商工会議所連合会の安宅建樹会頭など経済4団体の代表が、馳知事に事業者への支援を求めていました。

こうしたことを受け、石川県では被災事業者に対して、賃上げした人数1人あたり5万円、最大50万円の支援金を支給するとしました。



その他、被災事業者以外にも、業務効率化のためのITシステムの導入などに対し、小規模事業者と中小企業を対象に、最大100万円を補助します。



石川県・馳 浩 知事：

「災害、復旧復興に向けて頑張っていこうという時に、経営者の皆さんにとって、腰折れとなるような状況は避けたいと、雇用の維持というのは必須だと思っています」

また、今回の一般会計の半分以上を占めるのは、8月の大雨災害への対応です。



来年の出水期までに、34河川で堆積土砂を除去するほか、護岸のかさ上げやアンダーパスの排水機能を強化し、応急仮設住宅には大型の土のうを設置します。



石川県・馳 浩 知事：

「事前防災、ここに取り組むことが、県として責務と考えています」

また、大雨で被害を受けた小規模事業者と中小企業に対し、最大200万円を補助するとしています。



補正予算案は8日開会の石川県議会に提出されます。