中国、ロシア、北朝鮮が一堂に会す中国・北京の軍事パレードについて、菅原薫・日本テレビ解説委員が解説します。

9月3日に北京で行われる軍事パレードに、習近平国家主席とプーチン大統領、そして金正恩総書記の3人が初めて顔を並べます。それぞれの狙いは何なのでしょうか。

まずはなぜ9月3日に、この3人が一堂に会すことになったのか。

中国では、9月3日は「抗日戦争勝利記念日」としています。1945年に日本が降伏文書に調印した日の翌日が9月3日だからなんですが、今年は戦後80年を記念して中国・北京の天安門広場で軍事パレードが行われる予定です。

ここに出席するのが中国・習主席とロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩総書記で、ロシアメディアによると、プーチン大統領と金総書記が、習主席を挟む形で並んで着席するといいます。

──これは、これまで見たことのない構図ですよね？

プーチン大統領はすでに中国入りしていて、31日に開幕した天津市で行われている首脳会議に出席しています。

金総書記は2日にも特別列車で北京に到着するとみられていますが、過去に複数の国が参加する外交舞台に参加したことがなかったため、極めて異例のパレード出席ともいえます。

──中国国内のみならず、世界にも報じられるという意味でも、世界に向けてどんなメッセージとして映るのかというところも注目されますよね。

これに先だって先月、天安門周辺では大規模なリハーサルが行われました。

大通りに銃を持った兵士が行進するなど、約4万人が参加したリハーサル。当日は100種類を超える兵器が披露され、無人機など初めて公開される兵器も数多く登場するということで、軍事力を誇示するとともに「戦勝国」としての立場を強調し、国威発揚を図る狙いです。

──中国、ロシア、北朝鮮というと、西側諸国との対立姿勢を示している。この3国がそろうとなると、世界に対するメッセージは、国威発揚以上のものがありますよね。

それぞれの国の狙いは、何があるのか。NNN中国総局長の柳沢高志記者に聞きました。

中国としては「中国・ロシア・北朝鮮の3人が並び立つ“歴史的な場面”を演出」。

北朝鮮としては、「トランプ大統領が金総書記と『年内に会いたい』と会談への意欲を示しているので、会談の前に中国という最大の後ろ盾との関係修復をしておきたい」。

そしてロシアとしては「ウクライナ侵攻を間接的に支える中国への感謝を示す」、といえるそうです。

──3つの国が、それぞれの思惑と打算で今回の“そろい踏み”が実現するということですね。

一方で、この3つの国は、「日本との戦争に勝利した」という歴史に焦点を当てて、結束を強めようということは共通しているんです。

軍事パレードには25か国の首脳が出席する予定で、日本からは鳩山元首相が参加するということです。

──なぜ鳩山元首相なんですか？

鳩山元首相は、いわゆる親中派の政治家として知られています。

首相時代には異なる価値観を認め共存共栄を目指すという理念のもと、東アジア共同体構想を推し進めました。

2009年の日中首脳会談では中国が進出する東シナ海を「いさかいの海ではなく友愛の海にするべき」などと呼びかけました。

さらに、政界引退後は中国主導でつくられたアジアインフラ投資銀行の顧問を務めたこともあり、中国とは深い繋がりがあります。

こうしたことから今回は、中国側の招待で軍事パレードに参加する運びとなったようです。関係者によると招待にあたっては中国大使が鳩山元首相の事務所まで足を運び中国・王毅外相からの招待状をその場で読み上げたそうです。

──かなり手厚い待遇ですよね。

ただ、息子である国民民主党の鳩山紀一郎衆院議員はSNSで「父には出席の取りやめを要請しました」と投稿。

「日本国民にとって最も大切なことは、戦争の悲劇を二度と繰り返さないために、抑止を中心に、常に最大限の戦略的な準備を行うこと。その観点で、日本の元首相が中国政府の戦勝記念行事に出席する必要はありません」。このように投稿しています。

息子に止められていますが、今の段階では出席するようです。

こうした中、外務省や中国の日本大使館は、中国にいる日本人に対して安全対策の注意を呼びかけているんです。

軍事パレードが行われる3日、中国は「日本との戦争に勝利した」ことを記念する日ということで、反日感情が高まる日だというんですね。注意点はこちら。

・外で周囲に聞こえるような声で日本語を話すことは極力控える。

・日本人と推測される服装や物を身につけることを避ける。

・多くの日本人が利用すると思われやすい場所は可能な限り避ける。

このように、外出する時には周囲の状況を常に注意し、安全対策に努めるよう呼びかけました。

──戦後80年たった今もまだ歴史の認識は、中国側と日本側に隔たりがあって、反日感情が高まるタイミングは、こういったトラブルが起きないことを常に願うばかりです。

ロシアによるウクライナ侵攻が続く中での軍事パレードに、この3か国が顔を並べることで、西側諸国を中心とした国際秩序への対抗姿勢を、より印象づけることにもなりそうです。