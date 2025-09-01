テイラー・スウィフト、婚約者トラビス・ケルシーのチームメイト妻の誕生日パーティーに参加
NFLのスター選手トラビス・ケルシーと婚約を発表したばかりのテイラー・スウィフトが、「WAG（スポーツ選手の妻や恋人）」として、早速活動を開始。同僚WAGであるブリタニー・マホームズの30歳の誕生日を祝うため、米テネシー州ナッシュビルを訪れたそうだ。
【写真】婚約を発表！テイラーとトラビスの幸せそうなショット
元サッカー選手で、女子プロサッカーチーム、カンザスシティカレントのオーナーでもあるブリタニーは、トラビスが所属するカンザスシティ・チーフスのQBパトリック・マホームズの妻。テイラーとは、トラビスとの交際が発覚して以来、親しく付き合う姿を目撃されていた。PageSixによると、現地時間8月29日、ナッシュビルのレストランにて、ブリタニーの隣に座り、彼女の誕生日を祝う黒いタンクトップ姿のテイラーがキャッチされたそう。
ブリタニーの誕生日パーティーの参加者たちは、インスタグラム・ストーリーズにて、ピンクとオレンジのバルーンで飾られたプライベートジェットの前でポーズを取るブリタニーの姿をシェア。彼女の誕生日を祝うために、プライベートジェットで旅行に行くことをほのめかしていたそうだ。
もともとは、サッカー選手の妻や恋人を差す言葉として生まれたWAGだが、その後、NFLやNBA、テニスなど、他の競技にも広まり、スタジアムで夫や恋人を応援する時の服装にスポンサーがつく等、注目を集めている。
8月26日にインスタグラムを更新し、トラビスとの婚約を発表したばかりテイラーは、2023年夏から彼と交際をスタート。NFLの優勝決定戦であるスーパーボウルに、「ジ・エラズ・ツアー」の東京公演から直接駆け付けるなど、度々スタジアムにてトラビスを応援してきた。28日には、婚約後初めて、チーフスの本拠地アローヘッド・スタジオを訪れ、トラビスと一緒に彼の母校シンシナティ大学対ネブラスカ大学の試合を観戦していた。
