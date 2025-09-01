岡田紗佳、“役満ボディ”が強調された新ユニフォームが話題「スタイル良すぎ」「モデルさんだよ〜」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、1日にインスタグラムを更新。新しいユニフォームをお披露目した。
【別カット】岡田紗佳の黒スト美脚にくぎ付け（ほか3枚）
岡田は「新ユニフォームが発表されました 去年はピンク×ブラックでしたが、今年は優勝した時のユニフォームカラーのブルーもラインで取り入れました！ 一年間こちらで戦っていきます！よろしくね」とつづり、新しいユニフォームを着たソロショットを多数公開。このユニフォームは、2025年9月15日より始まる「Mリーグ2025-26シーズン」でも着用される。
写真には、彼女のかわいい笑顔やグラマーなボディ、黒タイツの美脚が収められており、どのカットもモデル顔負けの美しさだ。
この投稿にファンからは「モデルさんだよ〜」「永遠に綺麗ですよね」「クールな感じでカッコいいです」「スタイル良すぎ」など、絶賛が相次いでいる。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
