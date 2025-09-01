与田祐希、金髪から黒髪へチェンジ 「初期の与田ちゃん」「可愛すぎ」と反響
元乃木坂46の与田祐希が8月31日、自身のインスタグラムを更新し、髪色を金髪から黒髪へチェンジしたことを報告した。
【写真】金髪から黒髪ボブにヘアカラーチェンジした与田祐希
与田は「ひと段落、一区切り 金髪ロングから暗めボブになりました〜」とコメントを添え、ベッドの上でリラックスした表情を見せる写真を公開。ナチュラルな雰囲気の黒髪ショットを複数枚披露した。
与田は8月3日の投稿で「今お仕事で髪色明るくなってまーす」と金髪姿を披露しており、その仕事が一区切りしたことで、髪色を変えたようだ。
投稿に対し、ファンからは「めっちゃ可愛い」「初期の与田ちゃんを感じる、可愛すぎ」「似合ってる〜」「どんな髪型も似合う！」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）
【写真】金髪から黒髪ボブにヘアカラーチェンジした与田祐希
与田は「ひと段落、一区切り 金髪ロングから暗めボブになりました〜」とコメントを添え、ベッドの上でリラックスした表情を見せる写真を公開。ナチュラルな雰囲気の黒髪ショットを複数枚披露した。
与田は8月3日の投稿で「今お仕事で髪色明るくなってまーす」と金髪姿を披露しており、その仕事が一区切りしたことで、髪色を変えたようだ。
投稿に対し、ファンからは「めっちゃ可愛い」「初期の与田ちゃんを感じる、可愛すぎ」「似合ってる〜」「どんな髪型も似合う！」といった称賛の声が寄せられている。
引用：「与田祐希」インスタグラム（＠yodayuuki_oimo）