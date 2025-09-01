松村沙友理と白洲迅、ドラマ『今日もふたり、スキップで』でダブル主演 主題歌はくるり
俳優の松村沙友理と白洲迅が、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」にて、10月4日より独占配信されるオリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』（深夜24：40〜／全10話）でダブル主演することが決まった。また、主題歌はくるりの「ワンダリング」が起用された。
【写真】松村沙友理＆白洲迅のソロカット
本作は、Xで人気となったエッセイ『今日もふたり、スキップで 〜結婚って“なんかいい”』（著：ものすごい愛／大和書房刊）が原案。ドラッグストアで働く妻（松村）とWEBエンジニアの夫（白洲）は、結婚して3年、毎日幸せに暮らしている。アイスを食べながら深夜の街をあてもなく散歩したり、着心地が良すぎるトレーナーを取り合う。寝相の悪い妻と一緒に寝るために最高のマットレスを探し求める夫は、妻のことが大好きすぎる義理の両親から大歓迎されている。うまくいく日もいかない日も、愛する人との暮らしの中でふいに生まれる「なんかいい」瞬間を大切に生きる夫婦の物語。
松村は、「観れば観るほど沼ってしまう不思議な魅力があります。日常の些細な出来事がとても丁寧に、そしてユーモラスに描かれていて、特別な事がなくても小さな事が幸せなんだなぁと気付かせてくれる作品です」とし、「私自身も現場でたくさんの『なんかいい』を感じました。撮影現場は作品の様なふわふわほわほわとした温かい雰囲気でとても楽しく撮影しました」と振り返る。
白洲は「『こんな作品をやってみたかった。』原作、そして脚本を読ませていただいて、まず思った感想です。そして役名が『夫』というのも初体験で、作中に僕ら夫婦の名前は出てきません。こんな夫婦が皆さんの近所に住んでいるかもしれません。心が緩むような、言葉にはできないけど『なんか良い』を楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントした。
一方、ドラマオファーのタイミングで妊娠がわかった著者・ものすごい愛は、「あの頃と生活は様変わりしましたが、画面の中で暮らすわたしたちを観て、かつての幸せの延長線上に今の幸せがあるのだと噛み締めたいと思います」と語る。また、「変わらないことと言えば、毎日がとびっきり楽しいこと、わたしたち夫婦が相変わらず仲良しだということ、何気ない日々が愛おしいこと。ドラマを観たみなさんが、それぞれの生活の中にある愛おしさを再発見するきっかけになればうれしいです」とアピールする。
