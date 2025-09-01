本田紗来、透明感バツグンの近影が話題 つぶらな瞳が「可愛すぎでしょ」
女優、フイギュアスケート選手・本田紗来のマネージャーが、1日にインスタグラムを更新。移動中と思われる本田の近影をアップすると、かわいさに絶賛の声が上がっている。
【写真】本田紗来、ボブにイメチェンして激変
日々本田のかわいい姿をファンに届けているマネージャー。今回の投稿では「今日は『東京都・羽村市・日の出町 合同総合防災訓練』にイベントゲストとして参加させて頂きました 暑い中ご来場くださった皆さま ありがとうございました」と、本田が出演したイベントを紹介しつつ、彼女の最新ショットをアップ。車に搭乗している本田はつぶらな瞳でカメラを見つめており、吸い込まれそうな美しさがある。
この投稿にファンからは「素敵です」「可愛すぎでしょ」などの声やたくさんのハートの絵文字が送られていた。
■本田紗来（ほんだ さら）
2007年4月4日生まれ。京都府出身。幼少期から子役としてCMなどに出演。姉の真凜や望結と同様、フィギュアスケート選手としても活躍。2019年、チャレンジカップのアドバンスド・ノービス女子で国際大会初優勝を果たす。
引用：「本田紗来マネージャー」インスタグラム（@sarahonda_mg）
