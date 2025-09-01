1児の母・鈴木えみ、「かわいすぎ！こんなにかわいくてずるい！」夏満喫ショットで変わらぬ美貌に反響
モデルの鈴木えみ（39）が1日、自身のインスタグラムを更新。夏休みに訪れた沖縄、シンガポール、奄美大島をまとめた多くの写真を公開し、衰えぬ美貌を披露した。
【写真一覧】「かわいくてずるい！」変わらぬ美貌を披露した鈴木えみ
鈴木は、「夏休み 沖縄、シンガポール、そして初の奄美大島。ちょっぴり日焼けもした 奄美大島は最高すぎたので、次はクジラ見れる時期にまた行きたい！」とコメントし、20枚に及ぶ写真と動画を投稿。海水浴を楽しむ長女（11）の姿やライフジャケットを着用した自身の姿を投稿している。
ほかにも、ベッドでくつろぐ妖艶なショットや鏡に映る魅惑のショットなどもアップし、長女とともに夏休みを満喫したことが伝わってくる。
この投稿を見たファンからは「奄美の景色よりえみちゃんが綺麗ってどーゆーこと?!」「かわいすぎ！こんなにかわいくてずるい！」「変わらない美しさがおかしいのよ」などとコメントが寄せられていた。
