【ユニクロの黒ワンピ】が高見え♡ 40代ママがお手本！「モノトーンコーデ」

毎日を慌ただしく過ごしていても、オシャレをあきらめたくない。そんなママ世代におすすめしたいのが、40代のママインフルエンサー@ma_anmiさんのスタイリングです。今回は【ユニクロ】の「黒ワンピ」を軸に、レイヤードで魅せる着回しコーデをご紹介。シンプルながら高見えする着こなしは、日常からちょっとしたお呼ばれまで活躍しそう。パッと着映えるヒントが詰まっているので、ぜひコーデの参考にしてみてください。

着るだけでエレガントなキャミワンピ

【ユニクロ】「サテンキャミソールワンピース」\3,990（税込）

ミニマルながら着映えも狙えるキャミワンピ。光沢のある落ち感素材と流れるようなライン、胸元のVネックがエレガントな表情を引き出します。@ma_anmiさんは「全部で4コーデ載せましたがなんと全部#モノトーンコーデ」と、ワンピを上手に着回し。インナーにシンプルなブラウスを重ねるだけで、上品で華やかなスタイルに仕上がっています。お子さんの送迎やちょっとしたお出かけでもサマ見えしそうな着こなしです。

レース × モノトーンで上品に着映える

総レースのワンピをレイヤードすれば、一気にドレッシーなスタイルにシフト。キャミワンピの程よい光沢感がレースの魅力を引き立て、奥行きのあるリッチなムードをプラス。オールブラックでまとめることで、大人の落ち着いた雰囲気を保ちつつ、華やかさも際立つスタイルに仕上がっています。無理をせず着映えするので、パーティーやちょっとしたお呼ばれシーンでも活躍してくれそう。

シアーなロングジレで抜け感をプラス

大人ガーリーを取り入れたい日は、透け感のある素材を取り入れるのがおすすめ。シアーなロングジレをレイヤードすれば、ほんのり甘さのあるスタイルに。異なる素材感がリズムを生み、抜け感のある雰囲気をつくります。ジレで肌見せもさりげなく抑えられ、上品さをキープ。ちょっとしたお出かけやお食事会にもマッチするスタイルです。

ビスチェ合わせでガラッと印象チェンジ

ビスチェを上から重ねれば、上半身がコンパクトにまとまりメリハリのあるシルエットに。キャミワンピを程よく引き締め、きちんと感をプラスしています。白のブラウスを合わせてモノトーンで統一すれば、洗練された雰囲気を後押し。発表会や学校行事など、きちんとした場面でも使いやすい、大人の上品スタイルに仕上がっています。一枚のキャミワンピでもこのように雰囲気がガラッと変わるので、ぜひ挑戦してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S