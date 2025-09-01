「2番目の夫」「秘密の男」オム・ヒョンギョンの最新作“復讐劇”を放送 『勇敢無双 ヨン・スジョン』＜あらすじ・キャスト＞
韓国俳優オム・ヒョンギョン主演の連続ドラマ『勇敢無双 ヨン・スジョン』が、CSホームドラマチャンネルで放送スタートする。9月1日より月〜金曜の午後11地0分〜ほか。ベーシックチャンネルでの放送は初となる。
【動画】オム・ヒョンギョンの最新作『勇敢無双 ヨン・スジョン』予告
同作は、愛と血縁で絡み合った男女4人が織り成す痛快ロマンス復讐劇。『2番目の夫』『秘密の男』や『春の輪舞曲』『被告人』『馬医』などのオム・ヒョンギョンにとって、出産後復帰作となり、明るくたくましい魅力を持つテレビショッピングのMCヨン・スジョン役を好演した。
相手役は『蝶よ花よ〜僕の大切な宝物〜』主演のソ・ジュニョンが務め、母と貧しく生きてきたが、実は財閥3世であることを知るヨ・ウィジュ役を見事に演じた。
2人の息ぴったりな演技や、母を死に追いやった者へのスジョンの復讐、彼女と愛する母を守るために奮闘するウィジュの愛憎復讐劇が見どころとなる。
■あらすじ
幼い頃に両親を亡くして養父に大事に育てられたヨン・スジョン（オム・ヒョンギョン）は明るくたくましく成長し、現在はテレビショッピングのMCとして活動している。一方、除隊したばかりのヨ・ウィジュ（ソ・ジュニョン）は、寺で暮らしている母親に会いに来たところ、マソングループの会長一家に向かって瓶を投げる男を目撃し、咄嗟にファン会長（キム・ヨンリム）を守る。その後、ウィジュが逃走する犯人を追いかけていたところ、偶然寺に来ていたスジョンが人質にされ、池に落ちてしまうが、その後犯人は捕まり事なきを得る。しかし、池に落とされ、携帯も壊れてしまったスジョンは、対応が遅かったウィジュに対して詰め寄り、2人は最悪な出会いを果たすが…。全124話、日本語字幕版。
演出：イ・ミンス、キム・ミスク
脚本：チェ・ヨンゴル
出演：オム・ヒョンギョン、ソ・ジュニョン、イム・ジュウン、クォン・ファウン
【動画】オム・ヒョンギョンの最新作『勇敢無双 ヨン・スジョン』予告
同作は、愛と血縁で絡み合った男女4人が織り成す痛快ロマンス復讐劇。『2番目の夫』『秘密の男』や『春の輪舞曲』『被告人』『馬医』などのオム・ヒョンギョンにとって、出産後復帰作となり、明るくたくましい魅力を持つテレビショッピングのMCヨン・スジョン役を好演した。
2人の息ぴったりな演技や、母を死に追いやった者へのスジョンの復讐、彼女と愛する母を守るために奮闘するウィジュの愛憎復讐劇が見どころとなる。
■あらすじ
幼い頃に両親を亡くして養父に大事に育てられたヨン・スジョン（オム・ヒョンギョン）は明るくたくましく成長し、現在はテレビショッピングのMCとして活動している。一方、除隊したばかりのヨ・ウィジュ（ソ・ジュニョン）は、寺で暮らしている母親に会いに来たところ、マソングループの会長一家に向かって瓶を投げる男を目撃し、咄嗟にファン会長（キム・ヨンリム）を守る。その後、ウィジュが逃走する犯人を追いかけていたところ、偶然寺に来ていたスジョンが人質にされ、池に落ちてしまうが、その後犯人は捕まり事なきを得る。しかし、池に落とされ、携帯も壊れてしまったスジョンは、対応が遅かったウィジュに対して詰め寄り、2人は最悪な出会いを果たすが…。全124話、日本語字幕版。
演出：イ・ミンス、キム・ミスク
脚本：チェ・ヨンゴル
出演：オム・ヒョンギョン、ソ・ジュニョン、イム・ジュウン、クォン・ファウン