ACミランは移籍金1500万ユーロでリヴァプールDFジョー・ゴメスの獲得が近づく？ グエイ加入の場合は退団が濃厚に
リヴァプールは主力DFを失う可能性が高まっている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、リヴァプールに所属する28歳のイングランド代表DFジョー・ゴメスはACミラン移籍が近づいているという。
チャールトンU-18出身のジョー・ゴメスは2014年に同クラブでプロデビューを飾ると、翌年の夏にリヴァプールへ完全移籍。加入後は徐々に出番が増加し、ここまでは公式戦通算242試合に出場。プレミアリーグやチャンピオンズリーグなどクラブの数多くのタイトル獲得に貢献してきた。23-24シーズンには両サイドバックだけでなく、中盤でのプレイも任されるなど長年リヴァプールの守備陣を支えることに。しかし昨季は怪我の影響で公式戦の出場は17試合にとどまるなど今夏は退団の可能性も浮上している。
リヴァプールで長年活躍してきたジョー・ゴメスだが、キャリア初のセリエA行きは実現するのだろうか。
