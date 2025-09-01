かまいたち山内【無印良品】ごはんにかける“レトルト惣菜”を絶賛「やっばい美味さ」「びっくりした」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【無印レトルト惣菜】かまいたちが無印良品のごはんにかけるシリーズの中から気になるものを食べてみた！』という動画をアップ。今回は、【無印良品】のレトルト惣菜“ごはんにかける”シリーズを試食し、感想を話す企画を公開してくれました。この中で、山内さんが特に“素晴らしい”と絶賛した商品をご紹介します♪

机に並べられた数々の商品の中から、山内さんが「クオリティちょっと見たい」と手に取った商品がこちら！

◼︎ごはんにかける サムゲタン

無印良品 / ごはんにかける サムゲタン 税込350円（公式サイトへ）

鶏肉、きくらげ、もち麦などを、生姜やにんにく、高麗人参の風味を生かしたスープで煮込んだ商品。まろやかな味わいの韓国の薬膳料理がお手本となっています。

“ごはんにかける”を前提としたシリーズですが、具材としてもち麦も入っているので、これだけでも食べ応えがありそうですね♪

◼︎衝撃のクオリティ

山内さんは、温めたこちらの商品をごはんにかけて一口食べると、「やっばい美味さ」「うんまっ」「これ美味いよ！あ〜好きやわ」とかなり気に入った様子。

また、濱家さんも試食すると「うまっ」「確かに美味い」「汁だけで全然美味しいわ」「ちゃんとニンニクとか生姜の香りもあって」とスープのお味に納得。

そして、食べ終わった山内さんは「あー、びっくりした。すごいなこれ」「素晴らしいうまさ」と大絶賛でした♪

■動画もチェック

動画では他にも、お2人がさまざまな“ごはんにかける”シリーズを試食して感想を話す様子を公開。ぜひ、チェックしてみてくださいね。