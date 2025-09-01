日本テレビ「２４時間テレビ４８」が３１日、放送され、元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂のチャリティーホームラン企画が放送された。能登の子どもたちがスポーツを楽しめるようにするためのお手伝いをしたい、と「ホームランを１本打ったら１万円」などのホームラン中継が企画され、糸井嘉男氏、内川聖一氏、元木大介氏らが参加。ゲストとして、一茂がプライベートで親交があるゆうちゃみも登場。応援した。

元プロ野球選手がずらりと並ぶ中で、際だったのは、テレビでは分かりづらい、ゆうちゃみの背の高さ。実は１７５ｃｍあり、ＳＮＳ上では「ゆうちゃみこんなに身長高いの知らんかった。一茂の隣でそんなに変わらんのすげーな」「ゆうちゃみって身長１７６ってめちゃ背高かったんやな。」「長嶋一茂とゆうちゃみの身長変わらないな」「ゆうちゃみの身長羨ましすぎんだが〜！１７６〜！？」など驚きの声があがっていた。

ネット上では、今春、２０キロの減量に成功した元木氏にも「久々に見たら細すぎて怖い ゆうちゃみより細いじゃん」「誰か分からんくらい痩せてるやん」「痩せすぎて別人」「痩せ方心配…」「めちゃ痩せてる」などの声が届いていた。