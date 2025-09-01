航続距離は標準車とほぼ変わらず

テスラは、新型『モデルYパフォーマンス』を発表した。最高出力466psの高性能クロスオーバーであり、ポルシェ911 GT3を上回る加速性能を持つ。

【画像】テスラから最強の電動SUV登場！ 外観もアグレッシブに【新型モデルYパフォーマンスと標準車を詳しく見る】 全26枚

英国では10月の納車開始に先立ち、6万1990ポンド（約1230万円）から注文可能となっている。標準車との差別化を図るためデザインに手が加えられ、それに伴いパワートレインも強化されている。



テスラ・モデルYパフォーマンス テスラ

『パフォーマンス4DU』と呼ばれる高出力モーターを2基搭載し、合計466psを発生。0-97km/h加速は3.3秒、最高速度は250km/hに達する。この性能はBMW M5やアウディRS6を上回り、一部のスーパーカーにも匹敵するものだ。

従来の上位グレードであるモデルYロングレンジAWDの最高出力は380psだ。

テスラによると、モデルYパフォーマンスには新しい「高密度」バッテリーセルの搭載も可能で、大幅な出力向上にもかかわらず、航続距離は標準のAWD仕様とほぼ同等だという。

テスラは1回の充電あたり約580kmの走行が可能だとしているが、バッテリー容量は未公表だ。

改良点は駆動系に留まらない。セダンのモデル3パフォーマンスから専用チューニングのアダプティブダンパーを継承し、新設計のサスペンションシステムと「最適化」されたホイールおよびタイヤ（前後異径）を装備する。

外観も、その性能を示すアグレッシブなデザインとなっている。空力効率を高めたフロントバンパー、ディフューザー風のリアバンパー、カーボンファイバー製リアウィング、スポーツスタイルの21インチアルミホイール、そして赤いブレーキキャリパーによってエクステリアを引き締めている。

インテリアでは、わずかに大型化された16インチのタッチスクリーンを搭載。これはテスラ史上「最高解像度」のディスプレイとも称される。フロントのスポーツシートはヒーター＆ベンチレーション機能を備え、コーナリング時に身体を支える大型サイドボルスターを採用している。

モデルYパフォーマンスはベルリン近郊のブランデンブルク工場で生産され、まず欧州と中東で発売される。その後、他の市場へ展開される予定だ。

テスラは改良型モデルY（ジュニパー）のラインナップを拡大し、競合他社への対抗手段としている。新たに低価格のエントリーグレードも発表しており、中国ではロングホイールベースの6人乗りバージョンを発売している。