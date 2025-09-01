9月1日、「マイナ免許証」の所有者がマイナンバーカードを更新する際、新たに発行されるカードへ運転免許の情報などを引き継げるようになった。

引き継げる人は、マイナ免許証かマイナ経歴証明書を持つ人。なおかつ、運転免許センターなどで、警察に署名用電子証明書を提出済みであることが求められる。なお、マイナンバーカードの有効期間が3カ月以内か、マイナンバーカードの追記欄が全て埋まっているという場合に再発行する人が対象。

オンライン申請サイトから、新しいマイナンバーカードの交付と免許情報等の引き継ぎを申請できる。引き継ぎを申請する場合、申請サイトの「申請情報登録」画面でマイナ免許証に記録されている「免許情報記録番号」を入力する必要がある。「免許情報記録番号」は、マイナ免許証読み取りアプリにより確認することができる。

なお、申請時に免許情報等の再記録を希望する場合でも、氏名または住所に署名用電子証明書を発行できない一部の文字が用いられている場合や、入力された免許情報記録番号に誤りがあった場合は処理できないことがある。更新しようとした時期の直前に、氏名・住所などの変更があった場合も引き継ぎできない可能性がある。