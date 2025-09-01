8月の記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けた、姶良市の小学校でも始業式が行われました。日常が一瞬で奪われてしまう自然の怖さを知った夏休み。子どもたちは日常を支えてくれる人たちへの感謝を胸に新学期を迎えました。



姶良市の竜門小学校には久しぶりに元気な子どもたちの姿がありました。



竜門小学校は夏休み中の8月8日、県内を襲った記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けました。しかし、校庭の土砂の撤去作業は先週で終わり、きれいに整備されていました。





始業式では児童の代表が夏休みを振り返り、1日から始まる新学期に声を弾ませました。(竜門小学校4年・岩下茜さん)「夏休みに大雨が降り町や学校の様子が変わってしまった。川の水が溢れて橋が壊れたり、学校の滑り台が倒れて驚いた。大雨で心配なこともあったが今は前向きな気持ちでいっぱい」また、西耕治校長が復旧の作業の様子を説明し、支えてもらった人たちに感謝することの大切さを伝えました。(竜門小学校・西耕治校長)「たくさんの方々の温かい心が学校を支えている。いろいろな人がみんなの応援団。感謝の気持ちを忘れずに頑張っていかなければならない」日常が一瞬で奪われてしまう自然の怖さを知った夏休みは、日常を支えてくれる人たちのありがたさも教えてくれました。(竜門小学校6年・古川実結さん)「こんなに私たちのために頑張ってくれるのがうれしい。グラウンドや橋を直してくれる人に感謝しながら生活していきたい」子どもたちのかけがえのない日常が1日からまた、始まりました。