11月に行われる広島県知事選挙を巡り、県議会の中本議長は女性知事の誕生に前向きな考えを示しました。



複数の関係者によると、4月に副知事に就任した横田美香氏は、11月の知事選に立候補する意向を固めたということです。

横田氏は呉市出身の54歳。農水省に入省後、富山県の副知事や国の内閣審議官を経て、広島県の副知事に就任しました。近く正式に、出馬表明するものとみられます。

県議会の中本議長は本人から「まだ何も聞いていない」とした上で、広島県初の女性知事誕生に前向きな考えです。



■広島県議会 中本隆志議長

「女性もまた仕事の中でどんどん活躍してほしいという 傾向があるわけですから、やはり女性知事が誕生したとしたならば、広島県政初めてのことですし、 また今の時代にはですね、マッチしたことではないかと」

横田氏が立候補した場合の対応については…。



■広島県議会 中本隆志議長

「何にしても正式に出馬をされる宣言と、それからそのどういった思いかというのを聞かなければ、 どうのこうのはなかなか言えないんではないかというふうに思いますね」

県知事選挙は10月23日告示、11月9日投開票です。

（2025年9月1日放送）