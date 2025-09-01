8月8日、記録的な大雨に見舞われた霧島市。その影響で延期されていた「ふるさと霧島夏祭り」が30日に開かれました。夜空に咲いた3000発の花火が、多くの人々の心を照らしました。



毎年、お盆の前に霧島市で開かれる、「ふるさと霧島夏祭り」。



8月8日、霧島市や姶良市を襲った記録的な大雨の影響で、翌日に開かれる予定だった夏祭りが3週間延期され、30日に開かれました。



多くの市民が被災し、実施への反対意見も出るなど、夏祭りの開催そのものが危ぶまれていましたが…。





（実行委員長 佐多健太郎さん）「大雨が降ったりして、やっていいものかと考えていた。みんながやろう、延期をしてちゃんとしようと」苦しいときこそ、街に笑顔と元気を取り戻したい。その思いで、夏祭りの開催が決まりました。夜空に打ち上げられたのは、例年以上に準備された3000発の花火。晩夏の夜空に光の花が咲き誇り、見る人の表情が和らぎます。（訪れた人）「とてもよかった。また来年も来ます」「毎年近くで見られるので楽しみ。今年も迫力がありました。延期したけど、そのおかげで、家族親戚揃ったのでいろんな被害があったけど大きい花火大会ができてよかった」（実行委員長 佐多健太郎さん）皆さんが喜んでくれてよかった。また来年も良い祭りができるよう頑張っていきたい」災害にも負けず、開かれた夏祭り。霧島の夜空を彩る大輪の花火は、街の希望の灯になりました。