「両親の結婚式を見てみたい」。そんな子どもたちの願いが叶うある取り組みが、金沢市の結婚式場で行われました。家族の特別な1日を取材しました。

結婚式をサポートする2人の姉妹。



この日の主役は、新郎新婦・・・ではなく、結婚式のプランナーを務める新郎新婦の子どもたちです。



姉・諏訪 結月 さん：

Q. なんでお仕事体験に応募したの？

「ママとパパの結婚式を見たことがなかったから、見てみたいなと思って」





妹・諏訪 朱星 さん：「楽しく幸せな結婚式ができたらいいなと思います」

ウェディングプランナーのお仕事体験を行ったのは、金沢市内にある少人数結婚式の運営会社。



結婚式のスタイルの変化や少子化などに伴い、結婚式を挙げる人や、参列する機会が減りつつある近年、両親の結婚式を通じて、魅力や価値を感じてほしいと企画されました。



小さな結婚式金沢店マネージャー・松本 友子 さん：

「(親の結婚式は)どういう経緯でやったのか、どういう祝福をされたのかとか、結婚式の意義や価値、意味を、実際にすることで感じてほしいという思いでやっています」



「パパやばい」

「メイクで肌白くなってる」

「きれい」

「すごい」



そしていよいよ、子どもたちがプランナーを務める結婚式が始まります。

「新婦・恵理様、ご入場です」



「これから結婚式をする2人のご紹介をいたします。ウェディングプランナー諏訪結月です。朱星です。よろしくお願いします」



この日まで、式場のスタッフや両親との打ち合わせを重ねて、準備を行ってきました。



笑顔があふれ、幸せな空気に包まれる会場。

家族や友人たちに見守られながら、和やかな雰囲気で進む結婚式も、いよいよクライマックス。



ここで、両親にも秘密にしていた、子どもたちからのサプライズが…



「お2人がしたためたお手紙を、ここで読んでいただきたいと思います」



諏訪 結月 さん：

「結婚12年目おめでとう。2人が結婚式をしてくれたから、結月と朱星は生まれました。ありがとう。」



諏訪 朱星 さん：

「きょうは、幸せなママとパパの結婚式ができてうれしかったし、楽しかったです。これからも幸せな家族で暮らしていこうね」



両親の結婚式を見てみたい。

ウェディングプランナーのお仕事体験を通じて、2人の願いが叶った1日。



諏訪 結月 さん：

「思った通りの結婚式ができました」



諏訪 朱星 さん：

「みんなが来てくれたし楽しかった」



母・諏訪 恵理 さん：

「(手紙を)最後まで頑張って読んで渡してくれたので、宝物にします」



父・諏訪 俊輝 さん：

「みんなに来ていただいて、祝福されるのを見せられたのは、いい経験だったと思います」

企画した結婚式の運営会社は…



小さな結婚式金沢店マネージャー・松本 友子 さん：

「結婚式は家族の始まりと思っていて、その始まりをお子様と一緒に感じていただけるような1日になればいいなと思っています」



式場の新たな取り組みが生み出した結婚式と、両親への思いを込めた子どもたちの演出は、家族の絆を深める特別な1日となりました。