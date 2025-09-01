｢両親の結婚式見てみたい｣ ウェディングプランナーは娘たち 金沢の家族の特別な1日に密着
「両親の結婚式を見てみたい」。そんな子どもたちの願いが叶うある取り組みが、金沢市の結婚式場で行われました。家族の特別な1日を取材しました。
結婚式をサポートする2人の姉妹。
この日の主役は、新郎新婦・・・ではなく、結婚式のプランナーを務める新郎新婦の子どもたちです。
姉・諏訪 結月 さん：
Q. なんでお仕事体験に応募したの？
「ママとパパの結婚式を見たことがなかったから、見てみたいなと思って」
「楽しく幸せな結婚式ができたらいいなと思います」
ウェディングプランナーのお仕事体験を行ったのは、金沢市内にある少人数結婚式の運営会社。
結婚式のスタイルの変化や少子化などに伴い、結婚式を挙げる人や、参列する機会が減りつつある近年、両親の結婚式を通じて、魅力や価値を感じてほしいと企画されました。
小さな結婚式金沢店マネージャー・松本 友子 さん：
「(親の結婚式は)どういう経緯でやったのか、どういう祝福をされたのかとか、結婚式の意義や価値、意味を、実際にすることで感じてほしいという思いでやっています」
「パパやばい」
「メイクで肌白くなってる」
「きれい」
「すごい」
そしていよいよ、子どもたちがプランナーを務める結婚式が始まります。
「新婦・恵理様、ご入場です」
「これから結婚式をする2人のご紹介をいたします。ウェディングプランナー諏訪結月です。朱星です。よろしくお願いします」
この日まで、式場のスタッフや両親との打ち合わせを重ねて、準備を行ってきました。
笑顔があふれ、幸せな空気に包まれる会場。
家族や友人たちに見守られながら、和やかな雰囲気で進む結婚式も、いよいよクライマックス。
ここで、両親にも秘密にしていた、子どもたちからのサプライズが…
「お2人がしたためたお手紙を、ここで読んでいただきたいと思います」
諏訪 結月 さん：
「結婚12年目おめでとう。2人が結婚式をしてくれたから、結月と朱星は生まれました。ありがとう。」
諏訪 朱星 さん：
「きょうは、幸せなママとパパの結婚式ができてうれしかったし、楽しかったです。これからも幸せな家族で暮らしていこうね」
両親の結婚式を見てみたい。
ウェディングプランナーのお仕事体験を通じて、2人の願いが叶った1日。
諏訪 結月 さん：
「思った通りの結婚式ができました」
諏訪 朱星 さん：
「みんなが来てくれたし楽しかった」
母・諏訪 恵理 さん：
「(手紙を)最後まで頑張って読んで渡してくれたので、宝物にします」
父・諏訪 俊輝 さん：
「みんなに来ていただいて、祝福されるのを見せられたのは、いい経験だったと思います」
企画した結婚式の運営会社は…
小さな結婚式金沢店マネージャー・松本 友子 さん：
「結婚式は家族の始まりと思っていて、その始まりをお子様と一緒に感じていただけるような1日になればいいなと思っています」
式場の新たな取り組みが生み出した結婚式と、両親への思いを込めた子どもたちの演出は、家族の絆を深める特別な1日となりました。