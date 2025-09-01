¡Ú¥é¥¤¥É¥«¥á¥ó¥º¡Û 10·î31Æü13»þ ¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»Í½Äê

¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥«ー¥É»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡Ö¥é¥¤¥É¥«¥á¥ó¥º¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò10·î31Æü13»þ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀÐ¿¹¥×¥í¡¢Åì±Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥Àー¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±°éÀ®¥¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£2024Ç¯5·î30Æü¤è¤ê±¿±Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê·Á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ëÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤·¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¸å¤Ï°ìÉôµ¡Ç½¤ò°ìÉôµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥Çー¥¿¤ò°ìÉô°ú¤­·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¡¡¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä¡¢Í­½þÄÌ²ß¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤è¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£

¢¢¡Ö¡Ú½ÅÍ×¡Û¥µー¥Ó¥¹½ªÎ»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î¥Úー¥¸

(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç (C)BANDAI