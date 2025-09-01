¡Ö¥Ç¥ì¥Þ¥¹¡×¤è¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡Î¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡Ï¹â³ÀÉö¡Ü¡×¤¬9·î2Æü¤ËÍ½Ìó³«»Ï
¡Ú¡Î¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡Ï¹â³ÀÉö¡Ü¡Û 9·î2Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï
¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¡Î¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡Ï¹â³ÀÉö¡Ü¡×¤ò9·î2Æü12»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£È¯ÇäÆü¡¦²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¬ー¥ë¥º¡×¤è¤ê¹â³ÀÉö¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£°áÁõ¡Ö¥À¥ó¥¹¥ª¥ó¥¶¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¡×»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¿ÀºêÍö»Ò¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥ë¥ß¥Ê¥¹¡¦¥¢¥ºー¥ë¡¦¥Ç¥å¥ª¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥À¥ó¥¹¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.