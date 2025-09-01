川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、妻の花音さんと一緒に、築地場外市場で秋刀魚や銀鮭のカマなどを購入したことを報告しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 「ご馳走さんま」 秋刀魚を完食 妻・花音さん「綺麗に食べるね！猫が嫌がる食べ方だね！」





築地場外市場では、釣り師でもあり料理研究家でもある花音さんの目利きで、10尾サイズの秋刀魚3尾を選んだと報告。







川粼さんによると、帰宅後に花音さんが「プーさん見て！見て！凄いよ！」と叫ぶほど、秋刀魚は大きくて綺麗だったとのこと。









また、川粼さんが昔から買いに行っているという築地喜代村のフィッシュマーケットでは、脂が乗った美味しい銀鮭のカマを7個も購入したそうです。







このお店はテリー伊藤さんの実家の玉子焼き店・丸竹の隣にあるとのことです。



花音さんは購入した秋刀魚を使って塩焼きと刺身を調理。イワシの刺身も添えられた食事に川粼さんは「これはやばい〜!!」と感動。







川粼さんは秋刀魚を食べ終わったお皿の写真を公開し、「いつも花音に言われる『綺麗に食べるね！猫が嫌がる食べ方だね！』」と笑いを交えて紹介。川粼さんは最後に「ご馳走さんま あっほーい!! ピョン 我が家は平和である」とコメントしています。







この投稿に、「麻世さん、綺麗に召し上がられていますね」「ご馳走さんま、ギャグ頂きました」「刺身OK！タイプ 焼くのがもったいないですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】