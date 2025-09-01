14Ç¯Á°¡ÖÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡×¤é¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÄàÌÈµö½ê»ýáÂç¿Í»Ñ¡ª¡ÖÌÈµö¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡Ä¡×¡Ö20Âå¤ÎÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡Á¡Á¡×
¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÈÀîÍ·¤Ó¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¡Ä
¡¡¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡×¤Îà¤é¤é¤Á¤ã¤óá¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤¬¡¢Âç¿Í¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌÈµö¤ò¤È¤Ã¤Æ2Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢±¿Å¾¤Ë¤â´·¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Çº£²ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò¼Ú¤êÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤È½©Àî·ÌÃ«¤Ø¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÃ«²Ö²»(21)¡£Í§¿Í¤¿¤Á¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¿¤¯¤·¾å¤²¿åÍ·¤Ó¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÌÈµö¤Ã¤Æ»ö¤Ï¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾?¡×¡ÖËÜÅö¤ËÀÎ¤«¤éÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡Ö²Ä°¦!¡×¡Ö¹â¹»»þÂå¤ÎÀÄ½Õ¤ò½ª¤¨¤Æ20Âå¤ÎÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Æ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡Á¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã«¤Ï2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ¾Á°¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿½÷¿À¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¿ÊÆ£¿¿±û(ÁÒ²Ê¥«¥Ê)¤ÎÌ¼Ž¥ÍåÍå(¤é¤é)Ìò¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£