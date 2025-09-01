日向坂46「お願いバッハ！」収録楽曲＆メンバー・特典映像解禁 “ひらがな時代”人気ユニット曲の2025年ver.も
【モデルプレス＝2025/09/01】日向坂46が、9月17日に15枚目シングル「お願いバッハ！」をリリース。この度、収録内容が発表され、CD収録楽曲、歌唱メンバー、特典映像が明らかとなった。
今作の表題曲「お願いバッハ！」は、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、3月に新たに加入した五期生による楽曲「空飛ぶ車」が収録される。フォーメーションは、未発表となっている。
さらに、各タイプごとの収録内容も決定。TYPE-Aには、金村、高橋未来虹（※「高」は正式には「はしごだか」）、石塚瑶季、清水理央、渡辺莉奈によるユニット曲「ライバル多すぎ問題」を収録。TYPE-Bには、9thシングル「One choice」に収録された一期生楽曲「愛はこっちのものだ」を新たにリアレンジして二期生〜五期生全員での歌唱となる「愛はこっちのものだ 2025」が収められる。
TYPE-Cには、二期生〜四期生全19人による「言葉の限界」、TYPE-Dにはけやき坂46（ひらがなけやき）時代の人気ユニット曲を上村ひなの、森本茉莉、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花で新たに歌唱した「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」を収録。そして通常盤には、全員曲「Expected value」が収められる。
また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-Aには5月に開催されたBRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」、TYPE-Bには五期生 おもてなし会の裏側を収めたドキュメンタリー映像が収録。TYPE-CとDには五期生の初めての個人PVが収録されることも発表された。（modelpress編集部）
・初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入：メンバー生写真（各TYPE別29種より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
通常盤
【初回仕様限定盤 TYPE-A】
・DISC1（CD）
1. お願いバッハ！
2. 空飛ぶ車
3. ライバル多すぎ問題
4. お願いバッハ！ off vocal ver.
5. 空飛ぶ車 off vocal ver.
6. ライバル多すぎ問題 off vocal ver.
・DISC2（Blu-ray）
ひなたの裏側〜the other side of HINATA〜
＜BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」編＞
【初回仕様限定盤TYPE-B】
・DISC1（CD）
1. お願いバッハ！
2. 空飛ぶ車
3. 愛はこっちのものだ 2025
4. お願いバッハ！ off vocal ver.
5. 空飛ぶ車 off vocal ver.
6. 愛はこっちのものだ 2025 off vocal ver.
・DISC2（Blu-ray）
ひなたの裏側〜the other side of HINATA〜
＜五期生 おもてなし会編＞
【初回仕様限定盤TYPE-C】
・DISC1（CD）
1. お願いバッハ！
2. 空飛ぶ車
3. 言葉の限界
4. お願いバッハ！ off vocal ver.
5. 空飛ぶ車 off vocal ver.
6. 言葉の限界 off vocal ver.
・DISC2（Blu-ray）
五期生個人PV
大田美月
大野愛実
片山紗希
蔵盛妃那乃
坂井新奈
【初回仕様限定盤TYPE-D】
・DISC1（CD）
1. お願いバッハ！
2. 空飛ぶ車
3. ハロウィンのカボチャが割れた 2025
4. お願いバッハ！ off vocal ver.
5. 空飛ぶ車 off vocal ver.
6. ハロウィンのカボチャが割れた 2025 off vocal ver.
・DISC2（Blu-ray）
五期生個人PV
佐藤優羽
下田衣珠季
高井俐香
鶴崎仁香
松尾桜
【通常盤】
1. お願いバッハ！
2. 空飛ぶ車
3. Expected value
4. お願いバッハ！ off vocal ver.
5. 空飛ぶ車 off vocal ver.
6. Expected value off vocal ver.
