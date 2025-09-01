日向坂46、15thシングル「お願いバッハ！」収録内容解禁
日向坂46が、9月17日に発売する15thシングル「お願いバッハ！」の収録内容を解禁した。
今作の表題曲「お願いバッハ！」は、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める楽曲で、すでに各音楽配信サイトにて配信がスタートしている。そして、全形態共通のカップリング曲として、今年3月に新たに加入した五期生による楽曲「空飛ぶ車」が収録される。フォーメーションは明かされておらず、期待が高まる。
さらに、各タイプごとの収録内容も決定。TYPE-Aには、金村美玖・郄橋未来虹・石塚瑶季・清水理央・渡辺莉奈によるユニット曲「ライバル多すぎ問題」を収録。TYPE-Bには、9thシングル「One choice」に収録された一期生楽曲「愛はこっちのものだ」を新たにリアレンジして二期生〜五期生全員での歌唱となる「愛はこっちのものだ 2025」が収められる。
TYPE-Cには、二期生〜四期生全19名による「言葉の限界」、TYPE-Dにはひらがなけやき時代の人気ユニット曲を上村ひなの、森本茉莉、平尾帆夏、平岡海月、山下葉留花で新たに歌唱した「ハロウィンのカボチャが割れた 2025」を収録。そして通常盤には、全員曲「Expected value」が収められる。
また、特典映像も充実の内容となっており、TYPE-Aには今年5月に開催された＜BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」＞、TYPE-Bには＜五期生 おもてなし会＞の裏側を収めたドキュメンタリー映像が収録。TYPE-CとDには五期生の初めての個人PVが収録されることも判明した。
15thシングル「お願いバッハ！」
発売日：2025年9月17日(水)
-CD Package-
https://hinatazaka46.lnk.to/20250917_Onegaibach_PKG
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A（SRCL-13400~13401）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13402~13403）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13404~13405）￥2,000(税込)
初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13406~13407）￥2,000(税込)
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真（各TYPE別29種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
◼︎通常盤（SRCL-13408）￥1,200(税込)
◼︎初回仕様限定盤 TYPE-A（SRCL 13400~1）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車ライバル多すぎ問題お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.ライバル多すぎ問題 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
ひなたの裏側〜the other side of HINATA〜
＜BRAND NEW LIVE 2025「OVER THE RAINBOW」編＞
◼︎初回仕様限定盤TYPE-B（SRCL-13402~3）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車愛はこっちのものだ 2025お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.愛はこっちのものだ 2025 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
ひなたの裏側〜the other side of HINATA〜
＜五期生 おもてなし会編＞
◼︎初回仕様限定盤TYPE-C（SRCL-13404~5）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車言葉の限界お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.言葉の限界 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
五期生個人PV
大田美月
大野愛実
片山紗希
蔵盛妃那乃
坂井新奈
◼︎初回仕様限定盤TYPE-D（SRCL-13406~7）
DISC1 (CD)お願いバッハ！空飛ぶ車ハロウィンのカボチャが割れた 2025お願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.ハロウィンのカボチャが割れた 2025 off vocal ver.
DISC2 (Blu-ray)
五期生個人PV
佐藤優羽
下田衣珠季
高井俐香
鶴崎仁香
松尾桜
◼︎通常盤（SRCL-13408）お願いバッハ！空飛ぶ車Expected valueお願いバッハ！ off vocal ver.空飛ぶ車 off vocal ver.Expected value off vocal ver.
＜日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」＞
2025年9月20日(土)、21日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
2025年9月27日(土)、28日(日) 広島県・広島サンプラザホール
2025年10月1日(水)、2日(木) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
2025年10月13日(月・祝)、14日(火) 愛知県・ポートメッセなごや 第1展示館
2025年10月22日(水)、23日(木) 大阪府・大阪城ホール
2025年11月19日(水)、20日(木)、21日(金) 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
