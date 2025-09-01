Dream Ami¡¢¡È¿åÃå¡É¤ÇÈþ¥ª¡¼¥éÁ´³«¡¡¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡1»ù¤ÎÊì
¡¡²Î¼ê¤ÎDream Ami¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2020Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢·úÃÛ²È¤ÎÈ¾ÅÄÍª¿Í¤È·ëº§¡£2022Ç¯9·î¤ËÂè1»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Dream Ami¡£ÀèÆü¤Ï¡Ö³¤¤Î²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤È¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå»Ñ¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö8·î¤Î»×¤¤½Ð¡¡¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡¢2025²Æ¡£#°ËÆ¦ÂçÅç¡×¤È¡¢¹õ¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥Ó¡¼¥Á¤ÇâÁ¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Dream Ami
2002Ç¯¡¢Dream¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2011Ç¯¤è¤êE-girls¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2017Ç¯6·î¤Ë¤ÏE-girls¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
°úÍÑ¡§¡ÖDream Ami¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷ami_dream05¡Ë
