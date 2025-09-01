KISS OF LIFEの日本デビューが決定した。

KISS OF LIFE(キスオブライフ)は 2023年7月に韓国でデビューしたガールズグループ。韓国・タイ・アメリカ出身のジュリー(JULIE)、ナッティ(NATTY)、ベル(BELLE)、ハヌル(HANEUL)による多国籍グループ。グループ名KISS OF LIFEには「新鮮な音楽と魅力で新しい息を吹き込んで人生に胸を躍らせる」という意味が込められている。

作曲家として活躍し受賞した経歴を持つメンバーがいるなど、デビュー当初から音楽性の高さで話題を集め、リリースした楽曲のヒットにより飛躍。昨年10月から韓国を皮切りに、北米、ヨーロッパ、アジアをまわる初めてのワールドツアーを成功させた。このワールドツアーの一環で、今年4月には待望の日本での単独公演を開催し、チケット争奪戦を巻き起こし、プレミアム公演となった。

話題を集めるKISS OF LIFEのファンクラブであるJAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」、ホームページ、Xアカウントもオープンした。

そして今年の秋に日本CDデビュー、CDを引っ提げて12月に初のJAPAN TOURを開催することを発表。

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」では今後、オリジナル企画やメンバーとコミュニケーションがとれるコンテンツなどが予定されており、オープン初日となる本日から早速KISSY JAPAN限定のウェルカムメッセージ映像とメンバーからのメッセージが公開された。なお12月に開催される初のJAPAN TOUR、また有料会員受付の詳細は追って発表される。

◆ ◆ ◆

【メンバーコメント】

ついにKISS OF LIFEの日本デビューが決まりました。

日本のKISSYに会えると思うと本当に嬉しくてドキドキします！

いつも応援してくださるKISSYのおかげで

日本デビューが出来て心から感謝しています〜！

みなさんに良い姿と音楽をお聴かせできるように

一生懸命に準備をしているので、多くの期待と応援をお願いします。

愛しています！

-JULIE(KISS OF LIFE)-

◆ ◆ ◆