【ポイント】

・北海道に記録的短時間大雨情報。

・2日（火）は青森や秋田でも大雨のおそれ。

・関東〜九州は猛烈な暑さ。関東内陸部は40度に迫る所も。

・週半ばはいったん暑さ収まるも、週末も猛烈残暑が続く。

【全国の天気】

秋雨前線の影響で、北海道の函館市では1日（月）夕方に1時間100ミリ以上の猛烈な雨が降りました。秋雨前線はゆっくり南下するため、発達した雨雲は北海道から東北北部へ南下する見込みです。

2日（火）は青森や秋田など東北北部でも非常に激しい雨が降るおそれがあります。2日（火）の夕方までに予想される雨量は、東北日本海側で150ミリ。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。一方、東北南部〜九州は夏空で、猛烈な暑さが続くでしょう。前橋や熊谷で39度と40度に迫る暑さ。京都、富山、名古屋、東京、福島などで37度の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 23度（＋1 真夏並み）

仙台 26度（＋1 熱帯夜）

新潟 26度（±0 熱帯夜）

東京 27度（±0 熱帯夜）

長野 24度（-1 真夏並み）

名古屋 28度（＋1 熱帯夜）

大阪 28度（-1 熱帯夜）

広島 27度（-2 熱帯夜）

高知 26度（±0 熱帯夜）

福岡 28度（＋1 熱帯夜）

鹿児島 27度（-1 熱帯夜）

那覇 27度（＋1 熱帯夜）

■予想最高気温（前日差）

札幌 26度（-2 8月下旬）

仙台 36度（＋2 猛暑日）

新潟 35度（±0 猛暑日）

東京 37度（＋1 猛暑日）

長野 36度（±0 猛暑日）

名古屋 37度（-1 猛暑日）

大阪 36度（±0 猛暑日）

広島 34度（±0 真夏並み）

高知 34度（±0 真夏並み）

福岡 34度（±0 真夏並み）

鹿児島 34度（±0 真夏並み）

那覇 32度（-1 真夏並み）

【週間予報】

3日（水）も関東〜近畿では猛暑日が続くでしょう。ただ、秋雨前線はさらに南下し、雨の降るところが多くなりそうです。

4日（木）、5日（金）は、熱帯低気圧が日本列島に近づいてくるおそれもあり、西〜東日本でもまとまった雨になり、猛烈な暑さも一時的に収まりそうです。

6日（土）、7日（日）は天気が回復するとともに、再び暑さが厳しくなるでしょう。猛暑日なる所もありそうです。9月に入ってもまだまだ厳しい残暑となりそうです。